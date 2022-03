Idufirma Salv mõne kuuga jätnud kurjategijad ilma miljonitest eurodest

«See algatus tõestab, et institutsioonidevaheline rahapesuvastane andmevahetus on õiguslikult, operatiivselt ja tehniliselt võimalik. Isegi tänases varajases faasis ennetavad pangad iganädalaselt 50 000-100 000 euro väärtuses kuritegelikke toiminguid,» ütles Salvi tegevjuht ja kaasasutaja Taavi Tamkivi.

Viimastel nädalatel on platvormil näha sanktsioonidega seotud päringute enam kui kahekordistumist. «Seega pole kogu majandusharu hõlmav koostöö oluline mitte ainult selleks, et peatada finantssüsteemi ära kasutavaid pettureid, vaid ka sõdivaid oligarhide režiime,» kommenteeris Tamkivi.

Nii rahapesu, pettuste kui sanktsioonidega seonduvaid juhtumeid on Salvi AML Bridge’i kaudu võimalik lahendada kõigest kolme minutiga, keskmine aeg on veerand tunni juures. Varasemalt kulus pankadevaheliseks infovahetuseks kahtlase tehingu või kliendi puhul 24-48 tundi.

«Oleme väga lühikese aja jooksul näinud väga häid tulemusi. Pettuste ennetamise juures on kiirus kõige olulisem aspekt,» märkis LHV tegevjuht Kadri Kiisel. «Salvi andmevahetusplatvorm võimaldab meil hõlpsalt üksteisega suhelda ja vajalikku teavet vahetada moel, et petturid ei jõua alustatud tehinguid lõpule viia.»

ÜRO andmetel pesevad kurjategijad igal aastal hinnanguliselt 2-4 miljardit eurot. 70-80% kriminaalsest rahast liigub läbi globaalse finantssüsteemi, millest ligi 1% õnnestub pankadel kinni pidada. Kurjategijad on edukad, kuna nad töötavad hästitoimivates võrgustikes, kus saab hõplsalt omavahel vajalikku infot jagada. Finantsasutused seevastu on traditsiooniliselt töötanud üksi, ilma võimaluseta omavahel turvaliselt ja kiirelt kahtlaste tehingute ja klientide osas infot vahetada.

«Pangad teavad, millised on probleemid, Salv töötas välja mooduse, kuidas neid lahendada,» ütles Swedbank Eesti tegevjuht Olavi Lepp. «Loodud tehnoloogia on kasulik mitte ainult rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise juures, vaid ka pettuste ennetamisel.»

AML Bridge on teabe- ja andmevahetusplatvorm, mis võimaldab finantsasutustel tõhusamalt finantskuritegevuse vastu võidelda. Tegemist on krüpteeritud platvormiga, mis vastab kõigile andmekaitse-eeskirjadele. Seeläbi võimaldab AML Bridge teha ennetavat koostööd ka piiride- ja õigusruumideüleselt. Eesti pangad on juulist alates algatanud rohkem kui 1200 ühise kaasuse, mis on takistanud miljonite eurode jõudmist kuritegeliku kontrolli all olevatele kontodele.