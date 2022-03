Riigikogus läks Ukraina töötajate teemal vaidluseks

Vaidlema mindi muuhulgas selle üle, kui palju praegu üldse Eestis ukrainlasi on. Kallas märkis, et enamik põgenikke tuleb siia pereliikmete ja tuttavate juurde ning seni on riigi ja KOVide poolset majutust vajanud "vaid" umbes 4000 inimest. Kui suureks paisuvad lõpuks kulud, pole tema sõnul täpselt selge. Kallase andmetel on siia saabunud põgenikest 39% alaealised, 45% naised ja 16% mehed.

Helle-Moonika Helme (EKRE) väitis, et EKRE fraktsiooni kohtumisel siseminister Kristian Jaaniga olevat too möönnud, et täpset ülevaadet ukrainlastest Eestis pole. EKRE saadiku Peeter Ernitsa väitel olevat aga Eestis praegu kokku veidi üle 23 000 18-60 aastase, st sõjaväekohuslasest Ukraina mehe. "Kas valitsus on võtnud midagi ette, et osa neist meestest läheks Zelenskõi palvel kodumaad kaitsma?" küsis Ernits.