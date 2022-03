Terminal otsustas samuti kütusehindu langetada

Uued hinnad kõikides jaamades on järgnevad - mootoribensiin 95 maksab 1,849 eurot ning bensiin 98 maksab langetuse järgselt 1,899 eurot liiter. Diislikütuse hind on 1,849 eurot liitri kohta.

«Näeme, et nafta maailmaturuhindades toimus rahunemine ning volatiilsus on vähenenud. Hetkel liigub hind alla ning see tähendab soodsamat kütusehinda ka tarbijate jaoks,» ütles Õigus.