Simson: Vene gaasist vabanemiseks peab majasid paremini soojustama

Nimelt kulub suur osa liidus kasutatavast maagaasist just hoonete kütteks. Selle osakaalu vähendamiseks tuleb Simsoni sõnul kas hoonefondi renoveerida nõnda, et hooned oleksid soojusefektiivsemad, või leida alternatiivseid kütteallikaid. «Elekter on üks lahendus. Eesti on näiteks valinud kohapeal toodetud pelletid,» ütles volinik BNS-ile.