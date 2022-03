Lennupiletite hinnad tõusevad, kuid süüdi selles ei ole kütusehind

USA juhtivate lennufirmade juhid kinnitasid teisipäeval JPMorgani investorikonverentsil, et nõudlus lennureiside järele on palju suurem, kui nad veel kuud tagasi oodata oskasid. Deltal (DAL) ja American Airlinesil (AAL) olid eelmisel nädalal broneerimise rekordpäevad, teatas CNN.

«Näeme nõudluse kasvu, mis on tõesti enneolematu,» ütles Delta president Glen Hauenstein. «Ma pole kunagi näinud, et nõudlus nii kiiresti taastub, nagu praegu, pärast omikronlainet.»

Nõudluse kasv tõstab selle aasta teises kvartalis 200-dollarise pileti hinda umbes 15–20 dollari võrra ehk 8–10%, mis ületab Delta varasemaid hinnaprognoose. «See on tõesti suur nõudlus ja parem hinnakeskkond, mis on võimaldanud meil kütusekulusid enam kui kompenseerida,» ütles Hauenstein.

Tänavusest nõudlusest peaks piisama, et tööstusharu esimest korda pärast 2019. aastat kasumlikuks muuta.

Kütus on lennufirmade jaoks tööjõukulude järel suuruselt teine ​​kulu, moodustades 20–25% tegevuskuludest.

Kolm suuremat USA lennufirmat – American, United (UAL) ja Delta – hoiatasid teisipäeval investoreid, et lennukikütuse galloni keskmine hind tõuseb selles kvartalis 17–33 protsenti võrreldes 2021. aasta viimase kolme kuuga. See on 47–72 protsenti enam võrreldes sellega, mis nad aasta tagasi maksid.

Viimased kaks aastat näitasid, et lennufirmad ei saa kulude katmiseks piletihindu lihtsalt tõsta, kuna nõudlus lennureiside järele langes. Vaatamata puhkusereiside nõudluse taastumisele eelmisel suvel, teatasid kõik USA lennufirmad möödunud aasta kahjumist. Tänavusest nõudlusest peaks piisama, et tööstusharu esimest korda pärast 2019. aastat kasumlikuks muuta, sest reisijate arvu kasv võimaldab lennufirmadel piletihindu tõsta.

«Meil on juba lennukeid, mis on praegu sama täis kui 2019. aasta märtsis,» ütles Willis Orlando, broneerimislehe Scott's Cheap Flights vanemlendude ekspert.

Tarbijahinnaindeks näitab, et lennupiletite hinnad tõusid veebruaris umbes 13% võrreldes aasta varasemaga, kuid see on siiski 16% madalam kui 2020. aasta veebruaris, enne kui pandeemia kärpis nõudlust lennureiside järele.