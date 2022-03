Majanduse lühiuudised

Valitsus ei hakka veel kütuseaktsiisi langetama

Riigikogu esimehe ­­­Jüri Ratase sõnul arutas valitsus esmaspäeval kütuseaktsiisi langetamist, kuid kokkulepet endiselt ei sündinud. Aktsiisilangetust pooldab Keskerakond, vastu on Reformierakond. Reformierakondlasest riigikogu liige Jürgen Ligi (pildil) sõnas, et valitsus tegeleb praegu mitme kriisiga korraga ning täiendavat rahastust vajavad hädasti nii riigikaitse kui ka sotsiaalhoolekanne, seetõttu pole aktsiisi langetada mõttekas. Ligi kordas ka Reformierakonna varasemaid seisukohti, mille järgi pole kütuseaktsiisi täiendav langetamine mõistlik, sest see ei lahenda hinnatõusuga seonduvaid probleeme. Aktsiisilangetust on nõudnud ka Eesti kütusemüüjad. BNS