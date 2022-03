Saksamaa hoiatab Venemaa Kaspersky viirustõrjeprogrammi eest

Vene sõjaväe ja luure tegevused Ukrainas ning nendelt lähtuv oht EL-ile ja NATO liitlastele, eriti Saksamaale, tähendavad seda, et eksisteerib märkimisväärne risk edukaks IT-alaseks rünnakuks, hoiatas föderaalne küberjulgeolekuamet (BSI) avalduses.

«Venemaa IT tootja suudab iseseisvalt panna toime ründeoperatsioone, seda on võimalik sundida ründama sihtmärgi süsteeme omaenda tahte vastaselt või selle enda järele on võimalik luurata kui ohvri järele küberoperatsioonis ilma selle enda teadmata, või ka väärkasutada seda tööriistana rünnakutes oma klientide vastu,» sõnas agentuur.