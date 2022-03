Venemaa piirab viljaeksporti endistesse nõukogude vabariikidesse

Lääneriigid on kehtestanud Moskvale ja Vene majandusele seninägematuid sanktsioone seoses sissetungiga Ukrainasse, mis on paljude kaupade impordi Venemaale muutnud kohati äärmiselt keeruliseks. Kuna nii Venemaa kui Ukraina on suured nisueksportijad, siis on sõjategevuse mõju maailma tooraineturgudele olnud märkimisväärne.