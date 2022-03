Johnson: lääneriikide sõltuvus Vene energiakandjatest peab lõppema

«Majandussuhted ei ole mitte lihtsalt taastunud (pärast 2014. aastat), need on tihenenud ning Lääs hakkas Vene gaasi sisse tooma rohkem kui kunagi varem, muutudes üha sõltuvamaks Putini heasoovlikkusest ja alludes rohkem maailma gaasi- ja naftahindade kapriisidele,» kirjutas ta ajalehes The Daily Telegraph.