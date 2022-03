Valitsus võtab riigi varudest kasutusele 5000 tonni diislikütust

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas märkis, et kuigi Eestis pole kütuste rafineerimistehaseid, võib Venemaa naftaimpordi ärajäämine mõjutada ka meie turgu. «Eelkõige on tarnetõrgete korral tegemist mõjuga regiooni nõudluse ja pakkumise üldisele tasakaalule ning kütuse hindadele,» ütles ta ja märkis, et põhiliselt imporditakse Eestisse valmis naftatooteid, eelkõige transpordikütust, Leedust ja Soomest. «Venemaa energiakandjatel on küll maailmas arvestatav turuosa, kuid nii Rahvusvahelisel Energiaagentuuril kui Euroopa Liidu liikmetel on pingelisemateks olukordadeks olemas varud ja alternatiivsed varustuskanalid, mis nüüd ka turu stabiliseerimiseks osaliselt käiku lähevad.»