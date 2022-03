Bussifirmad maksavad tasuta bussisõidule peale

Vedajate üleüldiseks murekohaks, mida on selgitatud nii tellijale kui ka transpordiametile, on indekseerimise valemi mitte toimimine, kus indeksi muutus ei kajasta vedaja tegelike kulude muutust.

«Eriti drastiline on olukord lepingutes, kus toimub indekseerimine läbi tarbijahinnaindeksi muutuse,» ütles Hansabussi juhatuse esimees Indrek Halliste. «Tegemist on väga keerulise olukorraga, kuna tariifi muudetakse THI alusel, mis ei võta otseselt arvesse kütusehindade muutust ning ei kajasta ka Eesti keskmise töötasu muutust, mis on peamised kulu komponendid kõigil vedajatel, mistõttu on kulude tegelik muutus oluliselt suurem.»