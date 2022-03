Valitsus kütuseaktsiisi langetama veel ei hakka

Ratas ütles BNS-ile, et uusi arenguid aktsiisilangetamise osas pole. Reformierakondlasest riigikogu liige Jürgen Ligi sõnas aga BNS-ile, et valitsus tegeleb hetkel mitme erineva kriisiga ning täiendavat rahastust vajavad hädasti nii riigikaitse kui ka sotsiaalhoolekanne, seetõttu pole aktsiisi langetamine mõttekas.

Ligi kordas ka Reformierakonna varasemaid seisukohti, mille järgi pole kütuseaktsiisi täiendav langetamine mõistlik teguviis, sest see ei lahenda hinnatõusuga seonduvaid probleeme. Peaminister Kaja Kallas on aga viidanud, et kütusehindade tõusu kõrval on tõusnud ka inimeste sissetulekud. Keskerakond on aga üritanud aktsiisilangetust läbi viia, mistõttu valitsevad koalitsioonis lahkhelid.