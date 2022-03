President Karis: rohepööre ei ole enam ammu pelgalt keskkonna küsimus

Keskkonnast rääkides võtame iseenesest mõistetavana seda, mis meil on, ega oska sageli hinnata meie jaoks tasuta looduslike hüvede väärtust võrreldes kaupade ja teenustega, mille eest tuleb maksta. Ilma järjest kallineva bensiinita saaksime mõnda aega hakkama, kuid tasuta õhuta üle mõne minuti ei elaks. Vaevalt, et oleksime nõus maksma õhu eest sama palju kui kütuse eest. Teame ka päevapoliitilistest aruteludest, kui oluline on odav diisel ja kui keeruline on piirata selle tarbimist, et meil jätkuks tasuta värsket õhku.

Looduse liiga intensiivne kasutamise mõju tajume aga juba ka ise. Meie apluse varjukülg ei jää vaid tulevaste põlvkondade kanda. Mullu kuumade suveilmadega langes Harjumaa kiiresti kasvanud asulates puhta vee torustikes surve. Ühiskondlik areng ja heaolu kasv on toonud meid olukorda, kus eluks vajalikke ressursse napib ja kõigile ei jagu. Hea on elada suures majas, mille ümber on aed ja viljapuud, aga seal on võimatu elada, kui vett ei ole. Harjumaa veepuudus on hea näide sellest, kuidas keskkond seab piirid heaolule.

Veepuudus ei ole Eestis seni oluliseks probleemiks olnud ja ka too mullusuvine probleem oli ajutine, kuid ilmselt see kordub. Maailmas on aga piirkondi, kus puhta vee nappus kujundab ümber ühiskondi ja paneb inimesi elukohta vahetama. Jutt ei käi ainult vaestest riikidest, kus olmetingimused ei käi kaasas kiire rahvastikukasvuga. Umbes 20% Euroopa territooriumist ja 30% rahvastikust on mõjutatud veepuudusest. Ajaloost on teada erinevaid sõdu, mis on puhkenud vee pärast. Muide, üks esimesi objekte, mille üle Putin Ukrainas kontrolli üritas saada, oli kanal, mis viib vee Krimmi.

Probleemid energia ja toorainega mõjuvad ehmatavalt, kuid me pole nende probleemidega üksi. Demokraatlik maailm on majanduslikult võimas ja suure läbirääkimisjõuga. Ehkki Venemaa suurus mõjub hirmutavalt, ei tohi me unustada, et selle osa maailma majandusest on alla kahe protsendi. Venemaa turu osatähtsus meie eksportijate jaoks on viimastel aastatel jäänud 2-3% lähedusse kogu ekspordist. Selle kadumine lööb ka meie majandust, kuid mõju pole suur. Oleme alates 1990. aastatest näinud, kuidas kriiside järel on majandus orienteerunud Venemaalt ümber Lääne turgudele ja nii läheb ka seekord – miks peaks minema teisiti?

Tooraine kättesaadavuse probleemid mõjutavad meid kindlasti lähikuudel, kuid kui tegutseme kiiresti, siis saame neist üle. Ka riik ja sotsiaalsüsteem peavad olema valmis selleks, et Vene turu kadumise tõttu töö kaotavad inimesed saaksid võimalikult kiiresti ümberõpet ja võiksid suunduda teistesse sektoritesse. Eesti majandust iseloomustab jätkuvalt tööjõupuudus.

Meid ootavad energeetikas ees keerulised ajad. Ent kui praegu pingutame, siis on järgmistel talvedel ehk veidi kergem kui oleks minna lastes. Rohepööre tuleb ära teha, kuid peame seejuures jääma kahe jalaga maa peale. Meile on sellest pikaajaliselt kasu, kui majandame oma vahendeid mõistlikult.