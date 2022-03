Kinnisvaraarendaja: piduri tõmbamist ei ole, kinnisvaraturg on üle ootuste aktiivne

«Maailmas ja Eesti lähiümbruses on olukord raske, kuid Ukrainale igakülgse toe pakkumise ning toimuvat ebaõiglust võimalikult kiirelt lõpetavate otsuste toetamisele lisaks on oluline tagada majanduse ja meie igapäevaelu jätkusuutlik toimimine. Peame oluliseks jagada meie ettevõtte kogemust, mis eelmisel nädalal ilmunud artiklite sisu suuresti ei toeta,» sõnas Annika Saar.

Kas vaid ajutine ehmatus?

«Meie vabariigi sünnipäeval alanud sündmustega seoses on toimunud turul muudatused, mis ostjate jaoks väljendusid hetkeks ehmatuse ning äraootava hoiakuga, kuid seisakut või pidurit me kindlasti ei tunneta. Vormistasime notaris ostu-müügi tehinguid ka vahetult peale Ukraina sündmuse algust ja teeme seda jätkuvalt,» ütles Saar.

Saare sõnul ostavad nii eestlased kui ka Eestis ja mujal elavate teiste rahvuste esindajad, nii koduks kui investeeringuks. «Hetkeks huviliste päringud vähenesid, kuid seda võib seostada ka koolivaheajaga. Nüüd on kõikide projektide kontaktide arv taastumas ning enesekindlamalt liigub turul just kohalik ostja. Välisinvestorid ei ole pildilt kadunud ning nende tagasisidest selgub, et Eestit peetakse investeeringute mõttes turvaliseks eelkõige tänu NATO-le. Rahapaigutus kinnisvarasse inflatsiooni kartuses on jätkuvalt aktuaalne,» lausus Saar.