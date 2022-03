Elering palub energiajulgeoleku saavutamiseks maaomanikelt mõistmist ja koostööd

«Eesti energiajulgeoleku tagamiseks on oluline, et saaksime tööd teostatud võimalikult sujuvalt. Palume kõiki maaomanikke ja omavalitsusi mõistmisele ning koostööle,» sõnas Eleringi projektijuht Illimar Vahtras. «Püüame arvestada maaomanike soovide ja ettepanekutega, kuid alati ei ole see võimalik ning rekonstrueerimisel kasutame olemasolevaid trasse – nii saab tööd tehtud oluliselt kiiremini ja väiksema mõjuga kõikidele seotud osapooltele.»

Balti riikide elektrisüsteem on praegu tehniliselt võttes osa Venemaa ühendatud süsteemist, millega kaasneb aga geopoliitiline risk. Sagedust, mis on elektrisüsteemi üks olulisemaid parameetreid, kontrollib Venemaa ning seeläbi on meie idanaabril võimekus mõjutada elektrisüsteemi toimimist Balti riikides. Üleminek sünkroontööle Mandri-Euroopa sagedusalaga maandab riski, et sõltuvust Venemaa energiasüsteemist ja sagedusalast võidaks meie vastu ära kasutada.