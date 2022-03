Läti: sanktsioonid vähendavad halvimal juhul raudteevedu 85 protsenti

Linkaitsi sõnul on olukorral mitu mõjurit. Esiteks, sanktsioonid, mida rakendatakse nii juriidilistele kui ka eraisikutele ja nende ettevõtetele, teine ​​aga Lääne suurettevõtete otsus lahkuda Venemaa turult ilma igasuguste sanktsioonideta. Kolmas on ostjate positsioon, kes mõistavad, milline osa toodetest või teenustest on seotud Venemaaga.

«Kõik see mõjutab lõpptulemust. Hetkel kõik veel toimib, eriti raudteetranspordis on inerts, autod liiguvad, aga see on omamoodi eelmise kuu jääk. Kes ikka müüb või ostab kaupa, üritab transportida need üle piiri võimalikult kiiresti,» ütles Linkaits.