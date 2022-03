Kai Realo: majandus on kriisi lävel, mille kõrval koroonakriis tundub tühine

Tema sõnul on Eesti hoovõtt rohepöördeks on olnud erakordselt pikk ja sisutühi. «Praktiliselt kuni eelmise aastani, mil Euroopa Liit meid sundis teatud otsuseid langetama, ei olnud Eestis, võrreldes meie lähinaabritega Põhjamaadest, mingit arusaama, kellele ja milleks on rohepööre vajalik ning kes peaks selleks midagi ära tegema. Selle tunnistuseks on see, et alternatiivenergia allikaid on endiselt liiga vähe, taaskasutatavaid materjale kasutavad toorainena üksikud tootmisettevõtted ning kogu Eesti sõidab hea meelega fossiilsete mootorikütustega,» sõnab Realo.

Järgneb Kai Realo kõne tänasel konverentsil:

Head Tööandjate Keskliidu liikmed, hr president, head konverentsil osalejad ja esinejad. Tuulelohe Lend on Eesti Tööandjate Keskliidu jaoks üks aasta olulisemaid sündmuseid. Korra aastas kogunevad ühte ruumi – on see siis füüsiline või virtuaalne – Eesti olulisemate ettevõtete juhid ja omanikud, poliitikud, tippametnikud ning majandusvaldkonna arvamusliidrid, ikka selleks, et arutada riigi, selle elanike ja majanduse seisukohalt olulisi teemasid.

Käesoleva konverentsi ettevalmistus algas juba üle poole aasta tagasi. Valisime konverentsi peateemaks seniseid majandusmudeleid vundamendini raputava rohepöörde just seetõttu, et see teema on viimasel paaril aastal lisaks koroonakriisile erinevate osapoolte vahel enim vastakaid reaktsioone esile kutsunud. Pealkiri «Kuidas rohepöördel kurvis püsida?» sündis enne energia- ja julgeolekukriisi ning loomulikult enne meid kõiki vapustanud sõda Ukrainas.

Kui esmane reaktsioon sõjauudistele oli selline, et kas üldse mingi arutelu peale füüsilise julgeoleku hetkel mõttekas on, siis üsna kiirelt saime aru, et energiajulgeoleku ning sanktsioonide tõttu tekkinud erakordse materjalipuuduse vaates on rohepööre siiski endiselt vägagi aktuaalne teema.

Minu arvamus on, et tänu sõja tõttu tekkinud jõulisele ja karmile olukorrale jõuame me alles nüüd tegelikult selle tajumiseni, miks ja mil moel see rohepööre ellu viia tuleks.

Minult on enne tänast konverentsi mitu korda küsitud, et mis ma arvan – kas käesolev Ukraina sõda paneb pausile nii meie kui kogu Euroopa rohepöörde? Minu arvamus on, et tänu sõja tõttu tekkinud jõulisele ja karmile olukorrale jõuame me alles nüüd tegelikult selle tajumiseni, miks ja mil moel see rohepööre ellu viia tuleks.

Eesti hoovõtt rohepöördeks on olnud erakordselt pikk ja sisutühi. Praktiliselt kuni eelmise aastani, mil Euroopa Liit meid sundis teatud otsuseid langetama, ei olnud Eestis võrreldes meie lähinaabritega Põhjamaadest mingit arusaama, kellele ja milleks see rohepööre vajalik on ning mis veel olulisem, kes selleks midagi ära tegema peaks. Selle tunnistuseks on see, et alternatiivenergia allikaid on endiselt liiga vähe, taaskasutatavaid materjale kasutavad toorainena üksikud tootmisettevõtted ning kogu Eesti sõidab hea meelega fossiilsete mootorikütustega.