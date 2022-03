Pank annab nõu: kuidas tunda ära sanktsioonidest kõrvalehiilimise katsed?

Ulatuslikud sanktsioonid Venemaa ja Valgevene suhtes on pannud nii mõnedki nende kahe riigi ettevõtetest otsima võimalusi sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks. Riikide ja pankade kõrval on oluline ka igal ettevõtjal endal jälgida, et ei tehtaks tehinguid sanktsioneeritud osapooltega, hoiatab Citadele.