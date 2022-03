Swedbank sai kahtlustuse rahapesus

Rootsi ja Eesti finantsinspektsioonid on ühisuurimise käigus leidnud, et Swedbankil on Balti riikides olnud suuri vajakajäämisi rahapesu tõkestamise reeglite täitmisel ning teinud Swedbank AB-le hoiatuse ja määranud 4 miljardi Rootsi krooni ehk ligikaudu 360 miljoni euro suuruse trahvi.