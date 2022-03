Majanduse lühiuudised

Urmas Sõõrumaa ja Tallinna Sadam teevad Admiraliteedi basseini naabrusse restoranimaja

Ettevõtja Urmas Sõõrumaale kuuluv US Real Estate ja Tallinna Sadam sõlmisid Admiraliteedi basseini ääres asuva Laeva 5 kinnistu hoonestamiseks 50-aastase hoonestusõiguse lepingu. US Real Estate’i tegevjuhi Aavo Koka sõnul rajatakse kinnistule kolmekorruseline restoranimaja, mis saab nimeks La Marina. US Real Estate võitis 2021. aasta lõpus AS Tallinna Sadama korraldatud hoonestusõiguse enampakkumise. La Marina restoranimaja projekteerib arhitekt Peeter Pere.Kolmekorruselisse ärihoonesse tuleb 1068 m2 üüritavat pinda ja üle 700 m2 terrassipinda. Hoone valmib 2024. aasta suveks. PM