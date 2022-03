Venelaste nõudlus VPNide järele on pärast Meta blokeerimist hüppeliselt kasvanud

Venemaa on sattunud enneolematute Lääne sanktsioonide alla seoses oma tegevusega Ukrainas ning püüab kontrollida infovoolu, lämmatades välismaiseid sotsiaalmeediafirmasid liikluse aeglustamisega ning Facebooki ja Instagrami puhul lausa keelustamisega.

Nõudlus VPNide järele oli piirkonnas juba varemgi kasvanud, kuna Venemaa ja Ukraina veebisaidid on langenud sagedate küberrünnakute ohvriks.

Top10VPNi andmeanalüüs enam kui 6000 Venemaa blokeeritud veebisaitide keskregistris oleva kande kohta näitas, et Venemaal on praegu blokeeritud 203 uudistesaiti ning 97 valuutavahetus- ja krüptosaiti.

Riiklik sideamet Roskomnadzor teatas esmaspäeval, et Venemaa valitsuse IT-süsteemide ja infrastruktuuri vastu suunatud küberrünnakute arv on alates 24. veebruarist järsult kasvanud. Nad hoiatasid ühtlasi kurjategijaid, et küberrünnakud võivad kaasa tuua kriminaalseid tagajärgi.