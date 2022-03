Putin kinnitas, et Venemaa riigistab 9 miljardi euro väärtuses välismaiseid lennukeid

Venemaa president Vladimir Putin on allkirjastanud seaduse, mis lubab registreerida Venemaa lennuettevõtjatele renditud välismaiseid õhusõidukeid lennuettevõtjate omandina, vahendab Venemaa riiklik uudisteagentuur Tass.

Välismaised ettevõtted on Venemaale rentinud üle 500 lennuki ja vaid väike osa neist on tagastatud. Venemaale jäänud lennukite väärtuseks on varem hinnatud üle 9 miljardi euro.