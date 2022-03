EL kiitis heaks uued sanktsioonid Venemaa vastu

EL-i eesistuja Prantsusmaa teatas, et ühenduse 27 liikmesriigi suursaadikud võtsid vastu neljanda sanktsioonide paketi, mis tabab Ukraina sõjaga seotud üksikisikuid ja firmasid.

Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Valdis Dombrovskis ütles esmaspäeval, et «puutumatuid ei ole».

Sanktsioonide alla sattunud isikute nimekirjas on ka venelased, kes on aktiivselt seotud Venemaa propagandamasinaga.

Prantsusmaa teatel kiitsid suursaadikud ka heaks avalduse Maailma Kaubandusorganisatsioonile (WTO), et see võtaks Venemaalt eelistatud riigi staatuse. See avaks tee karistavate tariifide kehtestamisele Vene ekspordile.