Eesti ei hääletanud börsifirmade soolise tasakaalu direktiivi poolt

«Toetan väga eesmärki suurendada naiste osalemist ühiskonna kõigil juhtimistasanditel, sealhulgas börsiettevõtete juhtkondades. Teisalt pean oluliseks, et soolise tasakaalu saavutamisel börsiettevõtete juhtorganites oleks Euroopa Liidu liikmesriikidel ja ka ettevõtetel endil suurem otsustusvabadus,» ütles Riisalo pressiteates.

Euroopa Liidu börsiettevõtete juhtorganite soolise tasakaalu direktiiv näeb ette, et suurtes börsiettevõtetes tuleb eesmärgiks seada kas vähemalt 40 protsendiline alaesindatud soo osakaal nõukogude liikmete hulgas või 33 protsendiline alaesindatud soo osakaal tegevjuhtkonna ja nõukogude liikmete seas.

See puudutab ettevõtteid, mis ületavad kolmest kriteeriumist kahte: töötajate arv vähemalt 250; aastane bilansimaht vähemalt 43 miljonit eurot; aastane käive vähemalt 50 miljonit eurot. Direktiiv puudutab 13 Eesti börsiettevõtet. Tegemist on ajutise meetmega, direktiiv kaotab kehtivuse 2038 aasta lõpus.

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi soolise võrdõiguslikkuse indeks näitab, et Eestis on soolised lõhed kõige suuremad poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse võimu valdkonnas, sealhulgas majandusliku võimu soolist tasakaalu mõõtev näitaja oli Eestis 2021. aastal kõigest 27,5 punkti 100-st ning naiste osakaal suurimate börsil noteeritud ettevõtete juhtorganites 9 protsenti, samal ajal on EL-i keskmine 31 protsenti.