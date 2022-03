Ekspert: Eestil on potentsiaali tuuleenergiat Saksamaale müüa

Tuuleenergia ekspert Fredrik Andrén-Sandberg leiab, et Eestil on Ukraina sõja valguses mõistlik arendada senisest märksa suuremaid tuuleparke, mille toodetud rohelist elektrit saaks eksportida näiteks energianäljas Saksamaale. Tema sõnul on kliimamuutuste temaatika küll endiselt oluline, aga prioriteediks number üks on tõusnud energiajulgeolek.