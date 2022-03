Aafrika ja Lähis-Ida põgenikud kritiseerivad Ukraina põgenike valguses ebaõiglust: mind ei tervitanud siin keegi

Viimased seitse aastat on majandustudeng Yasin Omer Somaalia sõja tõttu Soomes asüüli taotlenud mitmeid kordi, kuid tulutult. Ja kuigi ta tunneb Venemaa invasiooni tõttu Ukrainast lahkuma pidanud inimestele kaasa, on ta siiski rahulolematu, et temaga nii vastandlikult on käitutud.

«On valus vaadata, kuidas sotisaalmeedias ning kogu Euroopa meedias tervitatakse ukrainlasi. Olen Soomes asüüli taotlenud seitse aastat ning mitte keegi ei ole mind tervitanud,» rääkis ta, lisades, et see on tema jaoks diskrimineerimine ning näib, et inimõigused ei kehti kõikidele.

«Mina olen Aafrikast. Ukrainlasi võetakse avasüli vastu ilmselt sellepärast, et nad on eurooplased ning valged,» lausus Omer.

Ta lausus, et mitmed tuttavad on Somaaliasse tagasi pöördunud ning tapetud, mis tähendab, et naasmine ei ole ka talle ohutu.

Omer loodab, et seekord ta taotlust tagasi ei lükata: „Nüüd teavad ka eurooplased, ms sõda on