Eesti saab Brexitiga kohanemise reservist üle viie miljoni euro

Brexit on mõjunud halvasti kõigile liikmesriikidele, kuid erineval määral – osadele liikmesriikidele, piirkondadele, sektoritele või kohalikele kogukondadele rohkem kui teistele. 5,4 miljardi euro suurune Brexitiga kohanemise reserv on loodud selleks, et toetada kõiki liikmesriike, kusjuures eriti suurt tähelepanu pööratakse Brexitist enim mõjutatud riikidele. Reservist liikmesriigile antud rahalist toetust rakendatakse eelarve jagatud täitmise kaudu. See ei eelda meetmete eelkavandamist ning tagab paindliku rakendamise kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.