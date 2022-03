Meeleavaldajad vallutasid oligarh Deripaska Londoni häärberi

Protestija, kes keeldus oma nime avaldamast, rääkis, et seltskond jõudis öösel kell 1 Belgrave'i väljakul asuvasse majja ja hõivas selle.

Maja akendele riputati Ukraina lipp ja plakatid, sealhulgas üks kirjaga «See kinnistu on vabastatud». Protestijad ütlevad, et neid inspireeris Nestor Mahno, kes juhtis 1917. aastal Ukraina anarhistlikku armeed.

Protestija ütles, et meeleavaldajate plaan on jääda kinnistule seni, kuni sõda on lõppenud ja Ukrainast välja suunduvad põgenikud majutatud. Täna keskpäeval lõhkusid aga paarkümmend märulivarustuses politseinikku maja välisukse maha ja pääsesid sisse, kuid meeleavaldajad jäid endiselt majja. Politsei varasem katse pääseda majja naabri rõdu kaudu nurjus, kuna okupandid lõid redeli hoonest eemale.