Jaanuaris oli valitsussektori eelarve 8 miljoniga ülejäägis

Valitsussektoris oli eelarveülejääk nii sotsiaalkindlustusfondidel kui ka kohalikes omavalitsustes koos oma allasutustega, aga mitte keskvalitsuses. Samas oli kõigis alamsektorites parem seis kui aasta varem jaanuari lõpus. Üheks peamiseks põhjuseks on kasvanud maksulaekumine, mis osaliselt on tingitud kiirest hinnatõusust, teatas rahandusministeerium.

Keskvalitsuse eelarvepositsioon oli jaanuari lõpus 35 miljoni euro suuruses puudujäägis. See on 73 miljoni võrra parem seis kui aasta varem. Kulude kasv oli rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütiku Helin Küti sõnul jaanuaris ootuspärane, kuid kuna maksutulude kasv on tavapärasest suurem, siis on ka positsioon parem.

Kõige kiiremini on kasvanud maksud kaupadelt ja teenustelt ehk peamiselt käibemaks , mis kasvas aasta varasemaga võrreldes ligi 20 protsenti. Selle peamine põhjus on analüütiku sõnul viimaste kuude kiire hinnatõus. Kiirelt kasvasid ka juriidilise isiku tulumaks ning riigieelarve osa füüsiliste isikute tulumaksust.

Sotsiaalkindlustusfondide sektori ehk Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa positsioon oli jaanuari lõpu seisuga positiivne. Haigekassa eelarveülejääk on möödunud aastaga võrreldes kasvanud 12 miljoni euro võrra 28 miljoni euroni. Hea seisu põhjuseks on taastunud sotsiaalmaksulaekumine ning keskvalitsuse jätkuv rahaline toetus.

Töötukassa eelarvepuudujääk oli jaanuaris 4 miljonit eurot, mis on 5 miljoni euro võrra parem seis, kui aasta varem. Jaanuaris oli registreeritud töötus 6,9 protsenti, mis on suurem kui 2019. ja 2020. aasta alguses, mil see oli 5,0–5,5 protsenti. Kütt märkis, et see suurendab hüvitiste ja teenuste kulusid.