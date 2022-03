Ekspert selgitab: kuidas ajutise kaiste saanud põgenikku tööle võtta?

9. märtsil jõustus Vabariigi Valituse korraldus, mis võimaldab ajutist kaitset taotleda Ukraina kodanikel ja nende pereliikmetel, kes saabusid Eestisse alates 24. veebruarist. Ajutise kaitse saajatel on Eestis üheks aastaks elamisluba, õigus töötada ja õppida ning ligipääs sotsiaalteenustele.

Politsei- ja Piirivalveametist ajutise kaitse saanud inimene võib kohe pärast kaitse saamist tööle asuda. Ajutise kaitse taotluse esitamine ja elamisloa menetlus on kiirmenetlus. Üldjuhul tehakse kaitse andmise otsus koheselt, peale mida väljastatakse inimesele elamisloa andmise otsus koos isikukoodiga. Elamisloakaardi väljastamine võib võtta aega kuni 30 päeva, kuid see ei takista inimese tööle võtmist. Täpsem info on kätte saadav siit.