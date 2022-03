Utilitas hakkab tuuleparke rajama Graanul Metsa maadele

Tema sõnul on ettevõttel olemas parim võimalik oskusteave ja kogemus tuuleparkide rajamisel.«Meil on valmisolek tõhusaks ja kiireks tegutsemiseks. Koostöös Graanul Metsa ja teistegi maaomanikega keskendume sellele, et oleks võimalik algatada asjakohased planeeringumenetlused. Loodame kõikidele osapooltele, et luua võimalikult soodne õhkkond planeeringute edenemisele ning plaanide realiseerimisele,» lausus Tammist.