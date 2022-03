Eesti eksportis mullu oluliselt rohkem teenuseid kui importis

Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura sõnul mõjutas teenuste ekspordi tugevat kasvu 2020. aasta neljanda kvartali madal võrdlusbaas, aga ka teenuste müügi kasv. «Vaadates kogu väliskaubandust, kus on koos nii teenused kui ka kaubad, on rõõmustav see, et teenuste ekspordi maht tasakaalustab kaupade suurt importi, muutes nii kogu Eesti väliskaubanduse bilansi positiivseks,» lausus Puura.