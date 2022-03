Elisa langetab sideteenuste hinnad Ukraina suunal poole soodsamaks

Alates esmaspäevast on Eestist Ukrainasse tavatariifsetele numbritele helistades kõnede hinnaks 30 eurosenti minut ja SMS-id 11 senti sõnum. Uus kõneminuti hind on poole soodsam tavahinnakirjast ja kõik kõned on Elisale oma hinnaga, ehk ettevõte kõnedest tulu ei teeni, teatas ettevõte.