ÜRO: maailma toiduhinnad võivad tänavu kerkida 22%

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) hinnangul on Ukraina sõjal otsene mõju maailma toiduhindadele.

FAO andmetel moodustavad Venemaa ja Ukraina odratarned 19%, 14% nisu- ja 4% globaalsest maisiekspordist. Peale selle on Venemaa ka maailma suurim väetiseeksportija, vahendab Reuters ÜRO arvutusi.

Sõja tõttu on need tarned nüüd ohus ning võivad kaasa tuua järsu hinnatõusu - ja see tõus järgneb veebruarikuistele toiduhindade tipptasemetele. Kuigi Venemaa ja Ukraina tarneid saab kompenseerida, siis paraku mitte täies mahus.