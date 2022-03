Youtube blokeeris terves maailmas Venemaa rahastatavad meediakanalid

Youtube teatas oma twitteri-kanalil, et korjab oma platvormilt ära kõik Venemaa riigipoolse rahastusega kanalid.

Ka teised lääneriikide tehnoloogiahiiud on asunud Venemaa-äri piirama. Näiteks Netflix teatas, et lõpetab Venemaal tegutsemise ning TikTok teatas, et piirab tegevust Venemaal.