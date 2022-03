Euroopa toidupoed alustasid müügi piiramist

Euroopa poed kardavad paanikaostude lainet, sellepärast on osa kauplusi ostmist piirama hakanud, kirjutab Euractiv.

Napilt kolm nädalat peale Ukraina sõja algust on maailma ostjad avastanud, et neid võib tabada päevalilleõli kriis. Ainuüksi Ukrainast tuleb 35-45% Euroopas kasutatavast rafineeritud päevalilleõlist.

Euroopa taimeõliliit Fediol hindab, et Euroopas on piisavalt töötlemata päevalilleõli varusid 4-6 nädala jaoks, aga kui varud ammenduvad, võib õlinappus kätte jõuda,

Päevalilleõli kasutatakse suurelt gastronoomias, aga ka biodiisli valmistamiseks.

Alternatiive on päevalilleõlile küll: rapsi-, kookose-, palmi,- ja sojabaasil tehtud õlid. Aga ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsioon FAO hindab, et hinnatõus tabab tervet õlisektorit. Taimeõliindeks on paari päevaga kerkinud 8,5%, toodi euractivile toodud arvudes välja.

Seepärast on mõnedes riikides hakatud piirama õli müüki inimese kohta. Näiteks Hispaanias lubatakse korraga osta 5 liitrit inimese kohta. Ka Itaalias on asutud müüki piirama. Kuna jaekettidel hakkavad õlivarud otsa saama, piiratakse kahes linnas õli müüki 2 pudeli peale ühe ostja kohta.

Euractiviga vestelnud anonüümseks jääda soovinud allikad Euroopa Liidu poole pealt ütlesid, et nemad piirangutes head ei näe, sest see võib anda inimestele signaali, et asjad hakkavad otsa saama ja tekitada sellise paanikaostu-laine nagu oli koroonakriisi alguses.

Samas rahustab Hispaania toiduõli liit, et praegu veel muret ei ole. «Lühiajaliselt ei tohiks olla probleeme [nappusega],» ütles Hispaania toiduõliliidu (Anierac) juht Primitivo Fernández. Samas Itaalia toiduõli liit nentis, et sõda juba on muutnud tööstuse lühi- ja keskpika perspektiivi plaane ja isegi kui nüüd sõda lähipäevil lõppema peaks, on tööstuses tekkinud katkestusi keeruline kiiresti kõrvaldada.