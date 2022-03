Uurimiskeskuse juht: Ukraina sõda ja kriisid viivad Eesti turismiekspordist 200 miljonit

Hinsbergi sõnul viitavad esmased avaldatud analüüsid, et Vene-Ukraina sõja tõttu kahaneb kogu maailma turismiturg vähemalt 10 miljardi USA dollari võrra. «See ei puuduta niivõrd siseturismi, kuivõrd riikide vahel reisimist. Näiteks kruiisiturismi taastumine meil sel suvel ilmselt veel loodetud hoogu sisse ei saa,» kommenteeris uurimiskeskuse juht.

Roosipõllu sõnul võib aga olukord välisturiste ootavates Tallinna hotellides ja spaades jääda veel mõneks ajaks keeruliseks, kuid mujal on pilt tänu siseturismile parem. «Pandeemia ajal kaotas turismimajandus tuhandeid kogenud töötajaid teistele sektoritele, aga Eesti sees on valdkond selgelt kriisist väljumas ja ees ootab ilmselt kvalifitseeritud tööjõu puudus,» ütles Roosipõld.

Roosipõllu sõnul on üle 300 Eesti turismiettevõtte teinud juba tööpakkumisi ka Ukraina põgenikele ja see arv tõenäoliselt kasvab. «Aga kuna nad veel ei oska eesti keelt ja peavad esmalt end sisse seadma, on neist abi ennekõike niiöelda tööampsudeks,» hindas Roosipõld.