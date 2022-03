Oskame hinda küsida: Soome pakub täna Eestist poole odavamat elektrit

Täna on Eestis keskmine elektri börsihind 86,6 eurot. Kõige soodsamad tunnid jäävad sealjuures kella 9–15 vahele. Kõige soodsam on elektrit kasutada kella 9 ja 10 vahel, kus megavatt-tunni eest peab välja käima 72 eurot. Kõige kallim on elekter kella 18 ja 19 vahel, kus hinnaks 118 eurot.