Kinnisvarafirma: Tallinna lähivallad meelitavad noored pered minema

Hinnaralli tõestuseks tõi 1Partner kinnisvara elamispindade tegevjuhi Meelis Ränk näiteks Rae valla, kus on kuni 18-aastaste elanike osakaal ligi kaks korda suurem kui Tallinnas. Kõige noorterohkem ongi statistikaameti andmetel Rae vald, mille elanikest moodustavad kuni 18-aastased 34,2 protsenti, järgnevad Kiili 30 protsendiga, Harku 29 protsendiga ja Saku vald 29 protsendiga. Samas on Tallinna linnas alla 18-aastaste osakaal 19 protsenti.

«See on jätkuv trend, et noored pered kolivad linnast välja ka edaspidi, kus nende võimalustele ja vajadustele sobivaid pakkumisi on rohkem ja neid tuleb ka pidevalt juurde,» lausus Ränk pressiteates.