Magnetic MRO juht: Venemaa lennukid on peagi lennukõlbmatud

Magnetic MRO juht Risto Mäeots tõi välja, et maailmas on kokku ligi 25 000 kommertslennukit. Sealjuures enne pandeemiat olid 55% liisitud ja ülejäänud 45% lennufirmade poolt välja ostetud.

«Pandeemia avaldas lennufirmade rahavoogudele hävitavat mõju ning lennukite liisingu osakaal kasvas veelgi. Tänaste sanktsioonide taustal ei ole lubatud lennukite tootjatelt – Boeing, Airbus, Bombardier ja teised – müüa lennukeid Venemaale. See kehtib nii uute kui ka kasutatud lennukite puhul,» märkis Mäeots pressiteates.

Kokku on välisriikide ettevõtted tema andmetel Venemaale liisinud 487 lennukit. Nimetatud arvu moodustavad 48 ettevõtte varad, millest kolm suurimat on AerCap, SMBC Aviation Capital ja Air Lease Corporation. Esimesel kahel on peakorter Iirimaal, viimasel Ameerika Ühendriikides.

«Andmaks konteksti, siis AerCapi kogu portfoolios on üle 2000 lennuki, nendest lennukitest 149 asuvad Venemaal, koguväärtusega 2,5 miljardit dollarit. Vastavalt hiljutistele sanktsioonidele peaksid kõik nimetatud ettevõtted oma vara Venemaalt eemaldama. On raske ette kujutada, kuidas säärane maailma ajaloo üks suuremaid lennukite tagasi võtmisi välja võiks näha, kuid sellised on uued reeglid,» tõdes Mäeots.

Venemaa riik koostöös operaatoritega võivad Mäeotsa prognoosil otsustada nimetatud vara riigistada ja suur osa lennukitest ei naase. «Väärib rõhutamist, et paljud lennukite küljes olevad mootorid on eraldi liisitud – nimetatud sanktsioonid kehtivad ka mootoritele, telikutele ning muudele liisitud varadele. 3. märtsil teatasid ka kõik Suurbritannia suuremad kindlustusfirmad, et lõpetavad Venemaal asuvate lennukite kindlustamise,» lisas ta.

Mäeotsa sõnul on Venemaa lennukite hoolduses üsna iseseisev, teine lugu on aga lennukite varuosadega. Kehtestatud sanktsioonid ei luba täna enam lennukite varuosi Venemaale müüa, samuti on keelatud Venemaa ettevõtetele lennukite komponentide hooldus.

«Kõigest mõni päev peale sanktsioonide kehtestamist täheldasime oma varuosadega tegelevas üksuses hüppelist varuosade päringute kasvu läbi Türgi ning Aasia ettevõtete. On ilmselge, et Venemaa operaatorid üritavad antud uues olukorras kuidagi kohaneda,» tõi ta välja.

Kui varuosi siiski veel ladudes on, siis sanktsioonide kehtimisest alates sulgesid lennuki ja mootori tootjad digitaalse ligipääsu lennukite hooldusjuhenditele. «Lennunduses toimub juhendite täiendamine üsna tihti. Seda põhjusel, et lennukite käitlemisel ilmneb uut infot, mis jõuab tagasi lennuki tootnud tehasele ning tehas pidevalt täiendab vastavat hooldusmaterjali, et ennetada võimalikke tehnilisi probleeme,» selgitas Mäeots.