Meta: me ei kavatse sallida venelaste diskrimineerimist

«Selguse mõttes: me kavatseme rakendada seda poliitikat üksnes Ukrainas endas. Meil ei ole mingeid lahkarvamusi Vene rahvaga. Ei ole mingeid muudatusi meie poliitikas, mis puudutab vihakõnet Vene rahva suhtes. Me ei salli oma platvormil russofoobiat ega muid diskrimineerimise, ahistamise ega vägivalla vorme venelaste vastu,» ütles ta Twitterisse postitatud avalduses.

Clegg märkis, et uus poliitika on ajutine lahendus, mis on rakendatud erandlikel asjaoludel. Ta rõhutas, et ettevõtte poliitika on antud juhul suunatud inimese sõnavabaduse kaitsmisele enesekaitse väljendusena, mis on reaktsioon sõjalisele sissetungile nende riiki.