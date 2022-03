Mercedes-Benz: Venemaa natsionaliseerimine seab ohtu 2,2 miljardi dollari väärtuses varasid

Ettevõte ütles oma reedel avaldatud aastaaruandes, et sõda Ukrainas tekitab mitmesuguseid riske alates varuosade tarnehäiretest kuni energiavarustuse katkemiseni või isegi küberrünnakuteni, vahendab Reuters.

Venemaa valitsev partei Ühtne Venemaa teatas sel nädalal, et valitsuskomisjon on heaks kiitnud esimese sammu ebasõbralikest riikidest pärit välismaalastele rohkem kui 25 protsendi ulatuses kuuluvate ettevõtete varade riigistamise suunas.

Mercedes-Benzil on Moskvast 40 km loodes asuvas Esipovo linnas autotehas, kus töötab üle 1000 inimese ja kus toodetakse E-klassi sedaane ja maastureid.

See tehas avati 2019. aasta aprillis Venemaa presidendi Vladimir Putini juuresolekul. Tegemist oli esimese tehasega aastate jooksul, mille avas välismaine autotootja Venemaal, kus investeeringud varem õitsvale autotööstusele olid lääneriikide sanktsioonide ja stagneerunud majanduse tõttu kokku kuivanud.

Avamistseremoonial kõneldes ütles Putin, et tehas hakkab tootma 25 000 autot aastas ja et projekti on investeeritud veidi alla 300 miljoni dollari.