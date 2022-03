Sõda Ukrainas võib tuua kaasa uue ülemaailmse kiibipuuduse

Umbes 45 kuni 54 protsenti maailma kõrgkvaliteetsest neoonist, mis on kriitilise tähtsusega kiipide tootmiseks kasutatavate laserite jaoks, pärineb kahelt Ukraina ettevõttelt, Ingas ja Cryoin, selgub Reutersi arvutustest, mis põhinevad ettevõtete- ja turu-uuringute firma Techcet andmetel.

Mõlemad ettevõtted on Reutersi poolt küsitletud esindajate sõnul oma tegevuse lõpetanud, kuna Venemaa väed on suurendanud rünnakuid linnadele üle Ukraina, tappes tsiviilelanikke ja hävitades olulist infrastruktuuri.

Tootmise seiskamine varjutab kogu maailma kiipide tootmist, mis on juba niigi puudulik seoses koroonapandeemiaga, mis suurendas nõudlust mobiiltelefonide, sülearvutite ja hiljem ka autode järele, sundides mõningaid ettevõtteid oma tootmist vähendama.

CFRA analüütiku Angelo Zino hinnangul on kiibitootjate neoonvarude hulk väga erinev, kuid kui konflikt kestab, võib tootmine kannatada.

«Kui varud ammenduvad aprilliks ja kiibitootjatel ei ole tellimusi maailma teistes piirkondades, tähendab see tõenäoliselt täiendavaid piiranguid laiemale tarneahelale ja suutmatust toota lõpptoodet paljudele võtmeklientidele,» ütles ta Reutersile.

Enne sissetungi tootis Mariupolis asuv Ingas 15 000 kuni 20 000 kuupmeetrit neooni kuus klientidele Taiwanis, Koreas, Hiinas, Ameerika Ühendriikides ja Saksamaal, millest umbes 75 protsenti läks kiibitööstusele, ütles ettevõtte kaubandusjuht Nikolay Avdzhy Reutersile saadetud e-kirjas.

Odessas asuv Cryoin, mis toodab umbes 10 000 kuni 15 000 kuupmeetrit neooni kuus, peatas oma tegevuse 24. veebruaril, kui algas sissetung, et tagada töötajate turvalisus, ütles äriarendusjuht Larissa Bondarenko.

Bondarenko ütles, et ettevõte ei suuda märtsis täita 13 000 kuupmeetri ulatuses neooni tellimusi, kui vägivalda ei lõpetata. Ta ütles, et ettevõte suudab vähemalt kolm kuud suletud tehasega üle elada, kuid hoiatas, et kui seadmed saavad kahjustada, on see ettevõtte rahalistele vahenditele suuremaks takistuseks ja raskendab tegevuse kiiret taaskäivitamist.

Neooni hind rallib

Techcet'i presidendi Lita Shon-Roy sõnul on suurema löögi all väiksemad kiibitootjad.

«Suurimatel kiibitootjatel, nagu Intel, Samsung ja TSMC, on suurem ostujõud ja juurdepääs varudele, mis võivad neid katta pikema aja jooksul,» ütles ta. «Kuid paljudel teistel kiibitootjatel ei ole sellist puhvrit,» lisas ta, märkides, et on hakanud levima kuulujutte, et ettevõtted püüavad varusid koguda. «See raskendab pakkumise kättesaadavuse probleemi.»

Ukraina neoon on Venemaa terasetootmise kõrvalsaadus. Gaasi, mida kasutatakse ka silmade laseroperatsioonides, toodetakse ka Hiinas, kuid Hiina hinnad tõusevad pidevalt.

Bondarenko sõnul on hinnad, mis olid juba pärast pandeemiat surve all, tõusnud detsembrist kuni 500 protsenti. Hiina meediakajastuse kohaselt on neoongaasi hind Hiinas neljakordistunud 400 jüaanilt kuupmeetri kohta eelmise aasta oktoobris rohkem kui 1600 jüaanile kuupmeetri kohta veebruari lõpus.