Nike'i kauplused on Venemaal jätkuvalt avatud, olles lubanud need nädal varem sulgeda

Nike teatas 3. märtsil, et peatab kõigi oma kaupluste tegevuse Venemaal, ühinedes mitme lääne kaubamärgiga, kes tegid seda pärast Moskva sissetungi Ukrainasse. Nike'il on Venemaa Föderatsioonis umbes 100 kauplust, selgub tema kodulehel olevast kaupluste kataloogist, mis näitas, et kõik neist on «avatud», kirjutab Reuters.