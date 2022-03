WHO kutsus Ukrainat hävitama oma laborites patogeenid

WHO lisas, et üleskutse tähendab ka bioloogilise julgeolekutaseme tõstmist laboreis, et vältida patogeenide kas juhusliku või tahtliku õhku paiskamise.

«Osana antud tööst on WHO andnud Ukraina terviseministeeriumile ja teistele vastutavatele ametitele jõulise soovituse hävitada kõrge ohutasemega patogeenid, et vältida igasugust potentsiaalset leket,» seisis ÜRO agentuuri teates.

Olles teadlik murest, mida taoline soovitus võib endaga kaasa tuua pärast Ukraina peamise tuumaelektrijaama sattumist Vene väe rünnaku alla, rõhutas WHO laiemat konteksti vaatama ning viitas aastatepikkusele koostööle Ukraina võimudega parandada laborite ohutuse tingimusi.

Uudisteagentuuri AFP järelpärimisele esitada nimekiri kõnealustest laboritest Ukrainas, viidata nende bioloogilise julgeoleku tasemele või selgitada milliseid patogeene need sisaldavad, WHO ei vastanud.