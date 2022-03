Saksa suurpank ujub vastuvoolu ja hoiab Venemaaga sidemeid

«Meilt on sageli küsitud, miks me Venemaalt täielikult ei lahku. Ja vastus on, et see läheb vastuollu meie väärtustega,» edastas panga juht Christian Sewing oma kirjas töötajatele. Ta põhjendas, et lahkumine ei oleks kliendisuhete juhtimise seisukohast halb ega aitaks klientidel kuidagi olukorda lahendada.