Eksperdid ähvardavad: inflatsioon tuleb Eestis selline, et oi-oi-oi

Lisaks kütusehindadele on sõja tõttu oluliselt kallinenud ka toiduainehinnad, eriti teravili. Seda põhjusel, et Venemaa on maailma suurim nisu eksportija ja Ukraina paikneb selles arvestuses viiendal kohal. Nii on ka nisu hind tõusnud rohkem kui 50 protsendi võrra, mis koos oodatava väetisenappusega ähvardab toiduainehindasid oluliselt tõsta.

Kiire inflatsioon pärsib majanduskasvu

Praegu on väga vara teha ennustusi, mis saab edasi. Peamine stsenaarium näib siiski olevat see, et sõda ei lõppe niipea. Ja kui ka lõppeb, siis Venemaale kehtestatud sanktsioonid ja energiakitsikus jäävad kestma pikema aja vältel. Samuti on tõenäoline, et Vene teravilja jõuab sel aastal Euroopas turule vähe, samas kui Ukrainas sõjategevuse tõttu tänavune saak pea sootuks ikaldub. Praeguste energia- ja toiduainehindade püsimine tähendab seda, et Eestis tuleb sel aastal arvestada kahekohalise inflatsiooniga. Seejuures ei kajasta tarbijahinnaindeksi kasv tegelikku hinnatõusu ilmselt isegi täielikult, sest valitsus jätkab elektri- ja soojusenergia hinnatõusu kompenseerimist. Märksa vähem tõenäoline on mootorikütuseaktsiiside või käibemaksu alandamine, kuid ekstreemsetel juhtudel ei saa välistada ka seda. Kõige keerulisem ongi lugu just toiduainehindadega, mille tõusu on valitsusel raskem kontrollida ja mis annab kõige valusama löögi majanduslikult vähekindlustatud leibkondadele. Kahekohaline tarbijahinnaindeksi tõus tähendab ka seda, et suure tõenäosusega ületab tänavune hinnatõus sissetulekute kasvu ehk tarbijate ostujõud väheneb. Teisalt on majapidamiste säästud aegade suurimad, mis võimaldab osaliselt tarbimist «siluda».