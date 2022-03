Maailma suurim äritarkvara tarnija peatab äri Venemaal

«Nagu ülejäänud maailm, jälgime ka meie sõda Ukrainas õudusega ning mõistame sissetungi tugevalt hukka. See on ebainimlik ja põhjendamatu rünnak demokraatia ja inimsuse vastu. Selle tulemused mõjutavad meid kõiki. Venemaa vastu kehtestatud majandussanktsioonid on oluline vahend rahu taastamiseks. Me peatame Venemaal kogu äri vastavalt üldistele sanktsioonidele ning lisaks peatame SAP toodete ja teenuste müügi kogu riigis,» ütles SAP tegevjuht Christian Klein.