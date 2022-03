Näeb veider välja: Eesti on viimaste riikide seas Euroopas, mis veel koroonapassist kinni hoiavad

Tänaseks on Postimehe andmetel kaotatud või leevendatud koroonapassi nõue enamikes Euroopa riikides. Passinõue tähendab antud kontekstis seda, et inimesel tuleb tööl käimiseks või avalikus elus osalemiseks vaktsineerimist tõendada ja kroonapassi kaotamine seda, et kas on pass riikides siseriiklikult täiesti maha kantud või siis on passi kõrval võimalik inimestel kasutada ka muid meetmeid, näiteks värsket koroonatesti.

Eesti valitsus on kokku leppinud, et Covid-tõendi kaotamise eelduseks on see, kui 10 päeva jooksul on jõudnud haiglasse keskmiselt alla 25 sümptomaatilise Covid-19 patsiendi päevas. Tegemist on poliitikute kokkulepitud numbriga, millele ei ole vähemalt avalikult toodud ühtegi meditsiinilist põhjendust.

«Tõenäoliselt me jõuame selle 25 näitajani nädalavahetusel, mis tähendab seda, et valitsus teeb telefoniistungi ja sisuliselt järgmine nädal saab olema juba ilma Covid-tõendi nõude ja kellaaja piiranguta,» ütles Kiik kaks päeva tagasi.

Eilsel valitsuse pressikonverentsil ütles Tanel Kiik, et see eesmärk võib saabuda teisipäeval.

«Viie viimase päeva keskmine on alla 25, aga varasemad päevad on olnud üle selle. Kui peaks ennustama, siis võib-olla on see kuupäev teisipäev, 15. märts, kus me näeme seda alla 25. Aga võib juhtuda ka varem,» ütles Kiik, nentides siiski, et see ei tähenda viiruse leviku peatumist.

Kuigi piirangute mahavõtmist on pikalt püütud põhjendada vaktsineerituse tasemega, näitab juuresolev kaart, et piiranguid võtavad maha ka riigid, kus vaktsineeritus on madalam kui meil või ainult marginaalselt suurem (nt Eestis on vaktsineerituse protsent 63, Šveitsis 69)

Eile teatas Rumeenia, et nemad piiriületusel enam koroonadokumente näha ei taha.

Taani, kus piirangud on juba pikemalt maas, teatas täna, et loobub üldse koroonatestimisest ja tahab seda testi kasutada ainult erilistel meditsiinilistel juhtudel, näiteks kui inimene kuulub gruppi, kus tal oleks vaja varast ravi raskekujulise haiguse ennetamiseks, vahendab Taani ingliskeelne väljaanne The Local.