Lennuliiklusteeninduse AS parandas seisu

Teenindatud lende 13% rohkem

Lennuliiklusteeninduse juhtkond märkis aruandes, et tänu vaktsineerimisele olid 2021. aastal piirangud võrreldes 2020. aastaga oluliselt leebemad ning see tõi kohe lennunduses lendude kasvu. Tallinnast sai aasta lõpu seisuga lennata kokku 34 regulaarsesse sihtkohta, samuti taastusid jõudsalt tšarterlennud.

Lennuliiklusteeninduse AS on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusala ettevõte, mille põhitegevus on kohalike ja rahvusvaheliste lendude juhtimine Eesti õhuruumis. Ettevõtte aktsiate ainuomanik on riik.